بانوراما
الزعفراني … نجم زمانه
يهود الأندلس والمغرب … قصة تعايش 1 كان معلما للغة العربية في المدارس اليهودية بالمغرب قبل الانتقال إلى باريس نقدم لكم في هذه السلسلة من الحلقات، تاريخا من التعايش بين اليهود والمغاربة، تحدث عنه حاييم الزعفراني، ابن الصويرة، الذي اعتبر من أشهر الكتاب في عهده. من أصل 15 كتابا نشرهأكمل القراءة »
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