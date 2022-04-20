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أخبار الصباح
< تلميذة أنهت مصالح الدرك الملكي، بشتوكة أيت باها، أبحاثها في محاولة انتحار تلميذة تتابع دراستها بمنطقة بلفاع في السنة الأولى باكلوريا. وأكدت مصادر متطابقة إن التلميذة التي لاذت بمراحيض المؤسسة وقطعت شرايين المعصم، أنقذت بأعجوبة بعد اكتشافها من قبل زميلة لها. أما سبب محاولة الانتحار، فيعود إلى لوم شقيقهاأكمل القراءة »
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