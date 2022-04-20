مجتمع
“ليدك” تنجز أشغالا لتقوية شارع الزيراوي
انطلقت بشارع الزيراوي بسيدي بليوط بالدار البيضاء، أشغال إنجاز مشروع كبير يرمي إلى تهيئته. و تمتد الأشغال من شارع مولاي يوسف إلى الزرقطوني على طول شارع الزيراوي الهام في حركة السير، إذ ستتم تقوية وتأهيل أرضيته والأرصفة الموجودة بجنباته، إضافة إلى تقوية وتجديد شبكات الماء الشروب، والكهرباء، والإنارة العمومية وأكمل القراءة »
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