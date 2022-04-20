حوادث
مداهمة مقهى “للشيشة” بعين الذئاب
داهمت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، مساء الماضي، مقهى للشيشة بالفضاء السياحي «عين الدياب»، اختار تقديم خدماته دون ترخيص. وحسب مصادر «الصباح»، فإن عملية المداهمة، أسفرت عن إيقاف مسير المقهى والمستخدمين في حالة تلبس بتقديم «النرجيلة» لزبنائهم، في تحد للقانون رغم عدم توفر المحل على ترخيص من قبلأكمل القراءة »
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