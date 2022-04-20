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اذاعة وتلفزيون

خليل تتألق في الدراما المصرية

منذ ساعتين
أشادت وسائل إعلام مصرية بالفنانة المغربية جيهان خليل، التي نجحت في لفت الأنظار إليها بشدة في رمضان، رغم أن دورها في مسلسل “العائدون” ليس كبيرا، مشيرة إلى أن الفنانة أكدت موهبتها الفنية التي ظهرت في مصر منذ ظهورها الأول مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل الخانكة. ونقل الموقع الإلكترونيأكمل القراءة »


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