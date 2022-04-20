fbpx
الرياضة

إيقاع سريع للبطولة النسوية

منذ 31 ثانية
العصبة ترغب في إنهائها في الأسبوع الأخير من أبريل قررت العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، استئناف بطولة القسم الأول نهاية الأسبوع الجاري، بعد تأجيل منافسات الجولة 25، التي كان مقررا إجراؤها نهاية الأسبوع الماضي. وأعلنت العصبة النسوية في بلاغ توصل “الصباح” بنسخة منه، أنها أجلت الجولة 25 إلى 23 و24أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 31 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة