الرياضة
إيقاع سريع للبطولة النسوية
العصبة ترغب في إنهائها في الأسبوع الأخير من أبريل قررت العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، استئناف بطولة القسم الأول نهاية الأسبوع الجاري، بعد تأجيل منافسات الجولة 25، التي كان مقررا إجراؤها نهاية الأسبوع الماضي. وأعلنت العصبة النسوية في بلاغ توصل “الصباح” بنسخة منه، أنها أجلت الجولة 25 إلى 23 و24أكمل القراءة »
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