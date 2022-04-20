الرياضة
تفاقم أزمة خنيفرة للكرة النسوية
تبادل الاتهامات بسبب المستحقات المالية العالقة منذ شهور اشتد الخلاف بين إدارة شباب أطلس خنيفرة والطاقم الطبي وبعض أطر مدرسة الفريق، بسبب عدم صرف مستحقاتهم لعدة شهور، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الفريق. وأبدى عبد القادر أزلمادن، رئيس شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، استغرابه من لهجة التهــديد، التي تضمنــــتهاأكمل القراءة »
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