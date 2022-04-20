اذاعة وتلفزيون
مسلسلات تطبع مع تعدد الزوجات
منها “بيا ولا بيك” و”لمكتوب” ومتابعون يطالبون بالتدقيق في محتوى الأعمال قبل العرض في الوقت الذي أصبح المجتمع المغربي يعتبر تعدد الزوجات أمرا شاذا، وبعدما جعلت له مدونة الأسرة حدودا وشروطا، برزت خلال رمضان مسلسلات تطبع مع الظاهرة باعتبارها أمرا عاديا ومستساغا. فعوض أن تعالج هذه المسلسلات الموضوع بطريقة تكشفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا