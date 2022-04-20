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الرياضة

رئيس الاتحاد النيجيري ينتقد زياش

منذ 44 ثانية
أطلق أماجو بينيك، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، النار على حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بسبب خلافه مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش. وصرح بينيك لموقع “أريس نيوز”، أن فتى تشيلسي قال إنه أكبر من منتخب بلاده، الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم الآن، وأن إيريك كونتونا وجينولا قالا في 1998،أكمل القراءة »


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منذ 44 ثانية
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