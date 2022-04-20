الرياضة
رئيس الاتحاد النيجيري ينتقد زياش
أطلق أماجو بينيك، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، النار على حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بسبب خلافه مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش. وصرح بينيك لموقع “أريس نيوز”، أن فتى تشيلسي قال إنه أكبر من منتخب بلاده، الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم الآن، وأن إيريك كونتونا وجينولا قالا في 1998،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا