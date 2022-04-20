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حوادث

تشرد يفضح تعذيب طفلة واغتصابها

منذ ساعتين
أبحاث قضائية بعد تداول فيديو تتهم فيه الضحية شقيقها بكيها بأعقاب السجائر وممارسةالجنس عليها باشرت المصالح الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بقصبة تادلة إقليم بني ملال، أول أمس (الاثنين)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بتعذيب طفلة واستغلالها جنسيا من قبل شقيقها، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، وإيقافأكمل القراءة »


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