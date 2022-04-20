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حوادث

فـرار بـارون مـن قبضـة الـدرك

منذ ساعتين
ظل بالمركز الترابي ساعات دون إشعار النيابة العامة قبل أن يختفي في ظروف غامضة استنفار أمني كبير تشهده مصالح الدرك بالبيضاء، بحثا عن بارون مخدرات، تمكن في ظروف غامضة من الفرار من مقر المركز الترابي لمديونة, بعد ساعات من اعتقاله، الأحد الماضي. وأفادت مصادر “الصباح”، أن حملات أمنية، تشارك فيهاأكمل القراءة »


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