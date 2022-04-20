حوادث
فـرار بـارون مـن قبضـة الـدرك
ظل بالمركز الترابي ساعات دون إشعار النيابة العامة قبل أن يختفي في ظروف غامضة استنفار أمني كبير تشهده مصالح الدرك بالبيضاء، بحثا عن بارون مخدرات، تمكن في ظروف غامضة من الفرار من مقر المركز الترابي لمديونة, بعد ساعات من اعتقاله، الأحد الماضي. وأفادت مصادر “الصباح”، أن حملات أمنية، تشارك فيهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا