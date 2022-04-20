بانوراما
كوتـش: التردد تأن بطعم الخوف
اعتبر مهدي العلوي الأمراني، اختصاصي نفسي ومعالج أسري نسقي ل»الصباح»، أن التردد أمر لابد منه في كثير من الخطوات بحياتنا، مؤكدا أنه يعكس نوعا من التأني والتفكير في الخطوة المقبلة وما ستترتب عنها من نتائج. «وإذا تمادى الشخص في درجة التردد بشأن أمور كثيرة، فذلك يصبح عائقا كبيرا أمامه، بلأكمل القراءة »
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