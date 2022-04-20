اذاعة وتلفزيون
تكريم لمكيمل بالفقيه بنصالح
حظيت الممثلة مونية لمكيمل، بطلة سلسلة “التي را التي” بتكريم خلال حفل افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى رمضانيات النون والفنون بالفقيه بنصالح، المتواصل إلى غاية 24 أبريل الجاري تحت شعار “الفن في رمضان إيقاع روحاني وإبداع ثقافي”. وتخللت حفل الافتتاح فقرات موسيقية متنوعة شاركت فيها الفرقة النحاسية والطرب الأندلسي، والطائفةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا