اذاعة وتلفزيون
“التي را التي” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من سلسلة “التي را التي” من توقيع الفنان الكوميدي حسن الفذ والممثلة مونية لمكيمل. ويقدم الفذ الكبسولات اليومية على “دوزيم” في قالب كوميدي من خلال مجموعة من المواقف المستوحاة من الواقعأكمل القراءة »
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