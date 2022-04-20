الرياضة
لقجع يفتح مفاوضات جديدة مع زياش ومزراوي
رئيس الجامعة يرفض وساطة لاعبين قدامى ووكلاء كشفت مصادر مطلعة أن فوز لقجع، رئيس الجامعة، سيزور حكيم زياش ونصير مزراوي، المحترفين بتشيلسي الإنجليزي وأجاكس أمستردام الهولندي، لثنيهما عن قرار اعتزالهما الدولي، الذي اتخذاه في وقت سابق. وينتظر أن يسافر لقجع إلى هولندا وإنجلترا للقاء اللاعبين نفسيهما، والتحدث معهما بشأن مستقبلهماأكمل القراءة »
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