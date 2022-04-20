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منذ ساعتين
شعبان يعود للسينما تعاقد الفنان مصطفى شعبان على بطولة فيلم سينمائي من المنتظر أن يتعاون فيه مع المخرج مجدي الهواري بعد نجاح مسلسلهما “دايما عامر”، الذي يعرض حاليا ضمن الدراما الرمضانية. ويعد الفيلم المرتقب أول عودة لشعبان إلى السينما بعد غياب استمر 12 عاما منذ تقديم بطولة فيلم “الوتر” عامأكمل القراءة »


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