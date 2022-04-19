الرياضة
منافسة شرسة لاحتضان نهائي العصبة
«كاف» تتوصل بملفات مصر والسنغال ونيجيريا وملعب وهران يدخل السباق سيجد ملعب مركب محمد الخامس في البيضاء منافسة شرسة، لاحتضان نهائي عصبة الأبطال الإفريقية للموسم الثاني على التوالي، رغم أن الحظوظ تصب في مصلحته إلى حد الآن. وقدمت جامعة الكرة ترشحها لاستضافة نهائي الأبطال بملعب “دونور” ونهائيات كأس إفريقيا، أقلأكمل القراءة »
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