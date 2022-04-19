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حوادث

الخيانة والنصب يطيحان بعسكرية

منذ 20 ثانية
سحبت أموال الضحايا باستعمال بطاقة تعريف زوجة خليلها بعد أن وعدتهم بتشغيلهم أحال المركز الترابي للدرك الملكي “بوكدرة” ضواحي آسفي، أخيرا، عسكرية سابقة وخليلها المتزوج على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بتهمة النصب والاحتيال والخيانة الزوجية وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة، بعد أن احتالا كل من موقعه على شباب بالمنطقةأكمل القراءة »


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