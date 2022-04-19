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حوادث

70 سنة لقاتلي دركي سابق

منذ 14 ثانية
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق ثلاثة متورطين في مقتل دركي سابق في الملف المتابع فيه ستة متهمين، وحكمت على اثنين منهم بـ 30 سنة سجنا نافذا، فيما أدين الثالث بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيقأكمل القراءة »


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