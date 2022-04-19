حوادث
محاولات سرقة بنوك تورط جانحين
أحالت، أمس (الاثنين)، عناصر الشرطة القضائية بأمن برشيد على الوكيل العام باستئنافية سطات، مشتبها في ارتكابهم محاولة سرقة مؤسسات بنكية ببرشيد وجمعة سحيم. وتمكنت المصالح الأمنية سالفة الذكر بتعاون مع رجال الأمن بسطات، الجمعة الماضي، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في ارتكابهم لجرائم كثيرة، سيما محاولة سرقة مؤسسات بنكية، فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا