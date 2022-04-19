حوادث
الحبس لـ “فراقشي” بآزرو
أدين بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة متهم بارتكابه، جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة بظروف التعدد والليل والتدخل بغير صفة في وظيفة وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون وإدانته بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبارأكمل القراءة »
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