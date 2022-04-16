الأولى
اعتقالات وعزل وتنقيل بسبب العشوائي
استنفار في الضواحي وطائرات “درون” تسقط رجال سلطة وأعوانها أعلنت حالة استنفار من قبل السلطات المحلية للضواحي الجنوبية للبيضاء، وبالتحديد تلك التابعة لتراب إقليم النواصر، حيث نفذت المصالح المختصة عملية تمشيط بطائرات “درون»، انتهت بتنقيل قائد منطقة «المكانسة»، وتعويضه بقائد «الزاوية»، ووضع ثلاثة أعوان سلطة تحت تحقيق أمرت به النيابةأكمل القراءة »
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