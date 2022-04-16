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فيديوهات جنسية تفضح اتجارا بالبشر
فضحت فيديوهات جنسية اتجارا بالبشر يتعلق بمسنة عمرها 85 سنة، بعدما عملت خادمتها، رفقة عشيقها، على استغلالها بطريقة بشعة، في غياب ابنتها المهاجرة بإحدى الدول الأوربية. وأفاد مصدر “الصباح” أن ابنة المسنة التي تقطن بالخارج والتي كانت تؤدي للخادمة الواجب الشهري قصد العناية بوالدتها التي تعاني أمراضا مزمنة كالسكري وضغطأكمل القراءة »
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