الأولى
وزراء في قلب فضيحة ريع المناصب
تبادل المنافع يغضب أنصار التحالف الحكومي وتحذير من تكرار تجربة “بيجيدي” أمام استمرار بعض مكونات التحالف الحكومي فرض أسلوب “اعطيني نعطيك” في موضوع التعيينات بالمناصب العليا، وتبادل المنافع على مستوى تعيينات الدواوين، وحصرها على أفراد القبيلة الحزبية والمقربين والأحباب والأصحاب، سارع حزبيون غاضبون إلى دق ناقوس الخطر، قبل استفحال الوضعأكمل القراءة »
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