fbpx
الأولى

وزراء في قلب فضيحة ريع المناصب

منذ ساعة واحدة
تبادل المنافع يغضب أنصار التحالف الحكومي وتحذير من تكرار تجربة “بيجيدي” أمام استمرار بعض مكونات التحالف الحكومي فرض أسلوب “اعطيني نعطيك” في موضوع التعيينات بالمناصب العليا، وتبادل المنافع على مستوى تعيينات الدواوين، وحصرها على أفراد القبيلة الحزبية والمقربين والأحباب والأصحاب، سارع حزبيون غاضبون إلى دق ناقوس الخطر، قبل استفحال الوضعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة