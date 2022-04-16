الأولى
المثلية والعلاقات الرضائية توحد المغاربة
82 في المائة يرفضون الجنس خارج الزواج و77 لا يقبلون بالمثليين في محيطهم قليلة هي المسائل والمواضيع، التي يتفق عليها جل المغاربة إلى درجة تقترب إلى الإجماع، ولعل المثلية والعلاقات الجنسية خارج الزواج، إحدى هذه المسائل التي عبر جل المغاربة عن رفضها، في دراسة أجرتها مؤسسة “سونيرجيا”، والتي تطرح نتائجهاأكمل القراءة »
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