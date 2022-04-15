Xiaomi تطرح في السوق المغربية تشكيلة جديدة تضم 3 هواتف ذكية جديدة ضمن سلسلة Redmi Note 11

تروم تشكيلة الهواتف الذكية الجديدة لسلسلة Redmi Note 11، والتي تتكون من ثلاثة أجهزة رفيعة الأناقة وفائقة الأداء، إلى تمكين أكبر عدد من المستعملين من الحصول على تجربة موبايل في قمة التقدم التكنولوجي

Xiaomi تطرح أيضا عدة منتجات ( AIoT) في السوق المغربية

أعلنت Xiaomi اليوم عن وصول تشكيلة جديدة من سلسلة الهواتف الذكية Redmi Note 11إلى المغرب. وتقدم هذه السلسلة، المعروفة بشعبيتها الكبيرة عبر العالم، من خلال هذه التشكيلة الجديدة، ثلاثة موديلات من الأجهزة : Redmi Note 11 Pro، Redmi Note 11 Pro 5G و Redmi Note 11 Pro+ 5G. تتمتع هذه الهواتف الذكية الثلاثة من سلسلة Redmi Note 11 بمواصفات وخصائص عالية المستوى. ويتجلى ذلك على الخصوص في تزويدها بآلة تصوير في قمة التكنولوجيا، إضافة إلى نظام شحن جديد وشاشة غامرة مزودة بتقنية العرض ديناميكي المرتكز على تكنولوجية “المنظومة على الرقاقة” ( SoC). وعلاوة على ذلك، فإن هذه الهواتف الذكية الثلاثة مقترحة في السوق المغربية بأسعار غير قابلة للمنافسة.

تكنولوجيا عالية من أجل صور استثنائية

زودت الهواتف الذكية الثلاثة، Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro 5G و Redmi Note 11 Pro+ 5G ، بكاميرا رئيسية احترافية بدقة 108 ميجابكسل لتمكينكم من تخليد كل اللحظات المهمة في حياتكم بدقة عالية وبوضوح لا يصدق. مجهزة بلاقط عالي الجودة بحجم 1 / 1,52″، تستفيد آلة التصوير الرئيسية من تكنولوجيا تجميل البيكسيل 9 – في –1، ناهيك عن الحساسية المزدوجة ISO الأصلية. وتتيح مثل هذه الآلية إمكانية الحصول على صور رائعة غنية بمستوى جودتها الديناميكية وأدائها اللوني. وبذلك فإن الصور المحصل عليها تتميز بمستوى رفيع من الدقة حتى في ظروف ضعف الإنارة. كما أنها زُوِّدَت أيضا بكاميرات ذات زاوية واسعة للغاية 8 ميجابكسل والتي تفتح المنظور على 118 درجة. وجُهِّزت الهواتف الذكية الثلاثة أيضا بآلة تصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، والتي تلتقط أدق التفاصيل. وفيما يخص Redmi Note 11 Pro ، فهو يتوفر أيضا على آلة تصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل والتي تمكن من توليد آثار بوكيه طبيعية. أما فيما يخص أجهزة Redmi Note 11 Pro ،Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro+ 5G ، فقد تم تزويد واجهتها الأمامية بكاميرا بدقة 16 ميجابكسل ، والتي تتيح تصوير سيلفيهات واضحة وطبيعية.

شاشة AMOLED DotDisplay FHD+ بتردد 120 هرتز، الكل مؤطر في علبة ذات حواف مسطحة عصرية للغاية.

نظرا لكونها مجهزة بشاشة يمكن لمعدل تحديثها أن يصل إلى 120 هيرتز، والتي يناهز فيها معدل أخذ العينات عن طريق اللمس 360 هرتز، فإن أجهزة الهاتف الجديدة لسلسلة Redmi Note 11 تمنحكم تجربة الشاشة بجودة غير مسبوقة عبر تمكينكم من محتوى فيديو أكثر سلاسة وبدون أي فارق زمني، مع تمكينكم من الاستفادة من شاشة لمس ذات حساسية منقطعة النظير. وهي أيضا مزودة بشاشة AMOLED 120 هرتز سلسة FHD+ من أجل تفاصيل أكثر لمعانا. وتضمن لكم درجة الإنارة بقيمة 1200 nits الحصول على وضوح وإنارة كافيتين حتى عندما تستعملون هاتفكم الذكي تحت ضوء الشمس.

وتم توضيب هذه الشاشة الرائعة داخل علبة عصرية للغاية بحواف مسطحة. فضلا عن ذلك، وبفضل مكبري الصوت المستقيمين الموضوعين في أعلى وأسفل الهواتف الذكية من سلسلة Redmi Note 11 ، استفيدوا أيضا من صوت ستيريو غامر ومثالي سواء للعب أو للفيديو، من أجل تجربة أكثر اكتمالا تماما.

مؤشرات أداء رفيعة على كل المستويات

يتيح لكم Redmi Note 11 Pro رفع كل أنواع التحديات بفضل المعالج عالي الأداء MediaTek Helio G96 ثماني النواة المزود بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB. أما فيما يتعلق بجهاز Redmi Note 11 Pro 5G ، فتم تزويده بمعالج Snapdragon ® 695 5G الذي يعطي مؤشرات أداء عالية المستوى مع كونه يتمز بالاقتصاد في استهلاك الطاقة. من جهة أخرى، زودت الموديلات الثلاثة ببطاريات 5000 مللي أمبير. وتم تزويد كلا من Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro 5Gبخاصة الشحن تيربو 67 واط من Xiaomi، والتي تمكن من شحن بطارية الهاتف الذكي في حدود 50 % خلال 15 دقيقة فحسب. من جانبه، شكل جهاز Redmi Note 11 Pro+ 5G أول هاتف يشتمل على خاصية شحن Xiaomi HyperCharge

بقدرة 120 واط التي تمكن من إعادة الشحن من 0 % إلى 100 % في ظرف يناهز 15 دقيقة. يضمن هذا الجهاز أيضا، والذي صمم باستعمال مضختين للشحن في قمة التكنولوجيا من أجل منح سرعة شحن فائقة، توفير السلامة والاستقرار عند الشحن من خلال 40 مواصفة، وهو حاصل على شهادة السلامة وفق نظام الشحن السريع TÜV Rheinland. كما زود هذا الهاتف من الطراز الأول بمعالج SoC Mediatek Dimensity 920.

وللإشارة فإن Redmi Note 11 Pro متوفر في نسختين : صنف 6GB+128GB بسعر 3249 درهم وصنف 8GB+128GB بسعر3449 درهم. أما Redmi Note 11 Pro 5G فهو متوفر في صنف 8GB+128GB بسعر 3699 درهما. فيما يتوفر جهاز Redmi Note 11 Pro+ 5G في صنف 8GB+256GB بسعر 4699 درهما.

مجموعة واسعة من منتجات (AIoT) من Xiaomi، تصل للمغرب

Xiaomi ليست مجرد علامة متخصصة في الهواتف الذكية. بهذا الصدد، شرعت العلامة في طرح العديد من المنتجات في المغرب. كل هذه المنتجات مصممة لجلب أكبر قدر من الملائمة لتلبية حاجات المستخدمين واليسر عند الاستعمال.

جهاز العرض Mi Smart Projector 2 Pro: حولوا منازلكم إلى قاعات للعرض السينمائي

اكتشفوا سحر التوفر على قاعة للعرض السينمائي في البيت بفضل Mi Smart Projector 2 Pro. يعرض هذا الجهاز شاشة كبيرة بسعة 60 إلى 120 بوصة وصور واضحة التفاصيل بدقة FHD 1920 x 1080. مزود برقاقة DMD 0,47″ مُحَسَّنة، يُمْكِن لجهاز العرض Mi Smart Projector 2 Pro أن يبلغ سطوعا عاليا بقيمة 1300 lumens ANSI، الشيء الذي يمكنه من إخراج صور عالية الوضوح في وضح النهار. كما يؤدي دعم الجهاز لمعيار HDR10 إلى تجسين درجة التباين، مع توسيع مجموعة الألوان بهدف خلق صور حية وأكثر حقيقية من الصور الطبيعية. مُزَوَّد بمستشعر (Tof) وبقدرة الضبط بالكاميرا، فإن جهاز العرض يمكنه القيام بضبط أوتوماتيكي للصورة في أقل من 2 ثواني، الشيء الذي يمكن من تثبيته بشكل سريع وسهل للغاية.

جهاز العرض Mi Smart Projector 2 Pro متوفر بسعر 8990 درهما.

Xiaomi Buds 3T Pro: تجربة سماع استثنائية

أطلقت شاومي بالمغرب سماعات الأدن Xiaomi Buds 3T Pro ، مانحة بذلك تجربة سماع من الجيل الجديد للمستعملين، إضافة إلى صوت من مستوى استوديو الذي ترافقه تفاصيل غنية ومع تخفيض شديد للتشويهات. تم تزويد سماعات Xiaomi Buds 3T Pro بتشكيلة مبتكرة من التجهيزات المتقدمة والبرمجيات، خاصة مكبر الصوت الديناميكي مزدوج المغناطيس من 10 ملم مع كساء DLC حسب الأجزاء، بالإضافة إلى نظام دعم الترميز الصوتي LHDC 4.0.

يستفيد Xiaomi Buds 3T Pro كذلك من جودة ANC لا مثيل لها. ويمكن للمستعملين الاختيار بين ثلاثة أنماط ANC حسب احتياجاتهم، ومن خلال ذلك بلوغ مستويات لا تصدق من إلغاء التشويش يمكن أن تصل إلى 40dB. ويمكن للسماعات، عبر النمط المتأقلم، أن تقوم أوتوماتيكيا بتغيير النمط حسب مستوى الضجيج المحيط، بينما يتيح نمط الشفافية للمستعملين بمواصلة الحفاظ على وعيهم بمحيطهم خلال التنقل. من جانب آخر، تم تزويد سماعات Xiaomi Buds 3T Pro بخاصية الأبعاد الصوتية من الجيل الجديد، والتي تخلق مشهدا صوتيا بسعة 360 درجة، كما لو أن المستعمل يجلس وسط قاعة مسرح أو في قلب حفل مباشر. وبغرض رفع التجربة الغامرة إلى أعلى مستوى، فإن بإمكان Xiaomi Buds 3T Pro أيضا أن يدعم نمط تتبع حركات الرأس، ممكنا بذلك لكل تفصيل صوتي من الحفاظ على موقعه حتى عندما يحرك المستمعون رؤوسهم. علاوة على ذلك يمكن أن تتصل في نفس الوقت بجهازين مختلفين.

سماعات Xiaomi Buds 3T Pro متوفرة ابتداء من 1099 درهما.

” Xiaomi Soundbar 3.1ch” : جودة صوتية مذهلة

أطلقت Xiaomi في السوق المغربية Xiaomi Soundbar 3.1ch ، وهي عبارة عن عارضة صوتية بتصميم أنيق تتميز بطلائها الأسود الخافت وشكلها النحيف الذي يمكنكم من تثمين غرفة الجلوس. تم تزويدXiaomi Soundbar 3.1ch بثلاث قنوات من مكبرات الصوت والمغردات، إضافة إلى مضخم صوت لاسلكي والذي يمكن أن يضمن لكم صوتا ديناميكيا وقويا. كما يمكنها دعم أنظمة الصوت DTS ® Virtual : X و Dolby Audio™. ويمكن لعاضة الصوت أن تصل إلى قوة خروج قصوى بقدرة 430 W، مع توفير نمط ليلي يضغط الأشطر الديناميكية بطريقة تؤدي إلى تخفيض الضجيج الزائد بشكل مفاجئ. وتمنح Xiaomi Soundbar 3.1ch أنماطا صوتية مختلفة بغرض التكيف مع مختلف الحاجيات، كما أنها تتأقلم تلقائيا مع أفضل مؤشرات المحتوى الصوتي الجارية قراءته عندما يكون نمط الذكاء الصناعي مفعلا.

العارضة الصوتية “شاومي سوندبار 3.1ch” متوفرة ابتداء من 2490 درهما.