fbpx
حوادث

خمس سنوات لمتهمة بالاتجار في البشر

منذ ساعة واحدة
كانت تتلقى اتصالات لاستغلال قاصر قبل أن تسلمها لأحد الجناة للاعتداء عليها جنسيا أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، أرملة أم لطفلين في عقدها الثالث وحكمت عليها بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاتجار في البشر والمشاركة في هتك عرض قاصرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة