حوادث
خمس سنوات لمتهمة بالاتجار في البشر
كانت تتلقى اتصالات لاستغلال قاصر قبل أن تسلمها لأحد الجناة للاعتداء عليها جنسيا أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، أرملة أم لطفلين في عقدها الثالث وحكمت عليها بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاتجار في البشر والمشاركة في هتك عرض قاصرأكمل القراءة »
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