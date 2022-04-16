حوادث
آش خاصك تدير
كراء مأذونيات النقل يجهل العديد من الأشخاص كيفية كراء مأذونيات النقل “كريمات”، ويسقط العديد من الراغبين في الكراء في مطبات قانونية يجدون معها أنفسهم ضحايا، ولهذا عززت وزارة الداخلية الوصية على القطاع كراء هذا النوع من وسائل النقل بمجموعة من الشروط المشددة لتفادي التلاعب بها. العقد النموذجي لكراء المأذونيات يجبأكمل القراءة »
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