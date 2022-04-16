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حوادث

عقار يورط مروج مخدرات بسطات

منذ ساعة واحدة
خطط للسطو على هكتارين بوثائق مزورة وادعاء علاقته بقضاة نافذين حددت المحكمة الابتدائية بسطات 24 أبريل الجاري، للنطق بالحكم في ملف مثير، متابع فيه ذو سوابق في الاتجار في المخدرات، بتهمة السطو على عقار مساحته أزيد من هكتارين، بناء على وثائق مزورة واعتماد شهود زور، بعد أن وقفت المحكمة علىأكمل القراءة »


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