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حوادث

“غوغل” يسقط أمنيي “ديستي” الغشاشين

منذ ساعة واحدة
حموشي وبخهم وحرمهم من الترقية واجتياز الامتحانات مدة ثلاث سنوات أسقط محرك البحث العالمي «غوغل»، أربعة موظفين يشتغلون بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني «ديستي»، بعدما اكتشفت اللجنة المركزية الخاصة بتدبير المباريات، تطابقا في أجوبتهم عن أسئلة أثناء المباريات المنظمة قبل أشهر، وتبين لها نسخ المواضيع الجاهزة من صفحات عبر الأنترنت،أكمل القراءة »


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