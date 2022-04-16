بانوراما
سيدي بليوط… تضارب الروايات
أماكن وحكايات (الأخيرة) لأحياء البيضاء أسماؤها وقصصها وحكاياتها، بعضها صحيح ومسند إلى مراجع تاريخية رصينة، والبعض الآخر عبارة عن “روايات” وشفهيات متداولة يغلب عليها الطابع العجائبي. في هذه الحلقات، نقترب من 6 أحياء، مستعرضين أغلب المعلومات التي تتوفر عليها، في محاولة للاقتراب من جواب “علاش تسمات بهاد الاسم؟”. يوسف الساكتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا