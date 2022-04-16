الأولى
انطلاق محاكمة رؤساء فاسدين
الداخلية تنفض الغبار عن ملفات قديمة وتحيلها على القضاء إعادة فتح ملفات 17 رئيس جماعة بعدما طالها النسيان انطلق عداد محاكم جرائم الأموال في إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من حوكم بأثر رجعي، بسرعة فائقة، ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من “كبار المنتخبين”، الذين امتلأت بطونهم بالمال العام. فبعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا