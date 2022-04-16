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انطلاق محاكمة رؤساء فاسدين

منذ ساعة واحدة
الداخلية تنفض الغبار عن ملفات قديمة وتحيلها على القضاء إعادة فتح ملفات 17 رئيس جماعة بعدما طالها النسيان انطلق عداد محاكم جرائم الأموال في إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من حوكم بأثر رجعي، بسرعة فائقة، ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من “كبار المنتخبين”، الذين امتلأت بطونهم بالمال العام. فبعدأكمل القراءة »


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