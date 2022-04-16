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بانوراما

هوجين فجرت القضية

منذ 29 ثانية
WASHINGTON, DC - OCTOBER 5: Former Facebook employee and whistleblower Frances Haugen testifies during a Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation hearing entitled 'Protecting Kids Online: Testimony from a Facebook Whistleblower' on Capitol Hill, October 05, 2021 in Washington, DC. Haugen left Facebook in May and provided internal company documents about Facebook to journalists and others, alleging that Facebook consistently chooses profit over safety. (Photo by Jabin Botsford-Pool/Getty Images)
“فيسبوك” … الحقيقة المقلقة (الأخيرة) قالت إنها اقتنعت بالهدف النبيل لـ”فيسبوك” قبل أن تكتشف العكس نقدم في هذه السلسلة من الحلقات، خلاصات كتاب حول موقع التواصل «فيسبوك»، باسم «الحقيقة المقلقة»، صدر نهاية السنة الماضية، وتطرق بالدلائل إلى الأهداف الخفية للموقع الأكثر استعمالا في العالم، إذ وصل عدد مستخدميه إلى ماأكمل القراءة »


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