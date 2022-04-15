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المركز “يعتقل” اختصاصات الجهات
هدر زمن التنمية المحلية وتقليص الفوارق الاجتماعية مصدرهما عقليات قديمة احتضنت الرباط أخيرا، اجتماعا وصف بالمهم، حضره العديد من الوزراء وولاة الجهات ورؤسائها، من أجل الترافع في كيفية الإسراع بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وعدم تركه معلقا بين الأرض والسماء، أو بالتحديد بين المركز والجهات. وتعددت الاجتماعات المشابهة، والنتيجة هي هي،أكمل القراءة »
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