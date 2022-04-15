الأولى
اعتقال أب استباح ابنته القاصر
أحالت مصالح الدرك الملكي ببيوكرى، أول أمس (الأربعاء)، رب أسرة، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، إثر تورطه في هتك عرض ابنته القاصر بالعنف. وأحالت النيابة العامة الأب المتهم على قاضي التحقيق، الذي أودعه السجن المحلي، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي في القضية، التي اهتزت لها منطقة اشتوكةأكمل القراءة »
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