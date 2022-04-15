الأولى
التحقيق في المتاجرة بدقيق الفقراء
شركة برلماني سابق تستورد القمح المدعم وتبيعه لمصانع الأعلاف وتزور فواتيرها لتحصيل منحة الدعم كشف إرسال وثائق بالخطأ للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، عن عمليات تلاعب بالدعم المخصص للقمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق الوطني لفائدة الفئات الاجتماعية المعوزة. وأفادت مصادر أن إحدى الشركات بعثت بفواتير إلى المكتب، من أجل الحصولأكمل القراءة »
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