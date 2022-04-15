أخبار الصباح

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< مخالفات تلقى رئيس منطقة أمنية بالرباط، أخيرا، تعليمات بالانتقال إلى محيط السفارة الأمريكية، للاطلاع على وضعية عنصرين من مجموعة حماية المنشآت الحساسة، يحرسان السفارة. وبعد وصوله، رفقة مسؤولين كبار، تبين أنهما يخالفان مدونة السير، بوضع سيارتهما أمام فيلا مقابلة للسفارة. ولم يكتف المسؤولون بتسجيل المخالفة للشرطيين، بل جرى الاستماعأكمل القراءة »
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