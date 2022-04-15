الأولى
سجل المغرب خال من التعذيب
الخارجية الأمريكية تتحدث عن حالات شخصية غير مؤسساتية وتقديم المخالفين للقضاء خلا سجل المغرب داخل تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان من شبهة التعذيب المؤسساتي الممنهج، إذ تضمن التأكيد على أن السلطات اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين، الذين زعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، في إشارة إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا