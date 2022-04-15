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سجل المغرب خال من التعذيب

منذ ساعتين
الخارجية الأمريكية تتحدث عن حالات شخصية غير مؤسساتية وتقديم المخالفين للقضاء خلا سجل المغرب داخل تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان من شبهة التعذيب المؤسساتي الممنهج، إذ تضمن التأكيد على أن السلطات اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين، الذين زعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، في إشارة إلىأكمل القراءة »


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