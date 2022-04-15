إيقاف بولوني مبحوث عنه دوليا بأكادير

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، مساء أمس (الخميس)، من إيقاف بولوني، يبلغ من العمر 41 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البولونية.‎

وجرى إيقاف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من أحد المطارات الأوروبية ، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بتاريخ 23 دجنبر 2017، بطلب من السلطات القضائية البولونية، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية.‎

وقد تمت إحالة الموقوف على فرقة الشرطة القضائية بإنزكان، التي احتفظت به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات البولونية بهذا التوقيف قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم.‎

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق انخراط المصالح الأمنية المغربية في تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.