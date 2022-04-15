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أزمة مالية جديدة تهدد الرجاء
أبلغ المكتب المسير للرجاء الرياضي منخرطي النادي، أن شبح أزمة مالية جديدة، بات يلوح في الأفق، بعدما فاقت قيمة النزاعات المتعلقة بمطالب لاعبين سابقين، مليارا ونصف مليار، في ظرف قياسي، بسبب لجوء لاعبين سابقين للجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، لاستخلاص مستحقاتهم العالقة. ورغم أن الفريق الأخضر أنهى كلأكمل القراءة »
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