الأولى
تحت الدف
باتت الحكومة مدعوة، اليوم، إلى تقديم رؤية إستراتيجية تحقق عدالة اجتماعية فعلية، وتنمية مستدامة، تؤسس على الحكامة ومقاومة الفساد وتكريس سيادة القانون، باعتماد سياسة عمومية فعالة تنقذ القدرة الشرائية للمواطن وحماية الأمن الغذائي للبلاد. إن الأسلوب الأمثل لمواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق هو عودة الأمن الغذائي ودخول الفلاحة زمن التصنيع، لدعم الحراك الاقتصاديأكمل القراءة »
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