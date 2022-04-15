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وطنية

جهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬الحكومات‭ ‬المنفتحة

منذ 4 ساعات
أكد‭ ‬خطيب‭ ‬الهبيل،‭ ‬والي‭ ‬جهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة،‭ ‬أن‭ ‬انضمام‭ ‬جهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة‭ ‬لورش‭ ‬الحكومة‭ ‬المنفتحة،‭ ‬يعد‭ ‬تتويجا‭ ‬لمبادراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الانفتاح‭ ‬وتكريس‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواكبتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعداد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وتتبع‭ ‬وتقييم‭ ‬السياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بورش‭ ‬الحكومة‭ ‬المنفتحة،‭ ‬مستعرضا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تروم‭ ‬تقوية‭أكمل القراءة »


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