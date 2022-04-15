وطنية
جهة بني ملال ضمن شبكة الحكومات المنفتحة
أكد خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، أن انضمام جهة بني ملال خنيفرة لورش الحكومة المنفتحة، يعد تتويجا لمبادراتها في مجال الانفتاح وتكريس مبادئ الشفافية، مؤكدا على أهمية مواكبتها من أجل إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بورش الحكومة المنفتحة، مستعرضا عددا من المبادرات التي تروم تقويةأكمل القراءة »
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