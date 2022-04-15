خاص
مدينة جاذبة للاستثمار
التجموعتي رئيس الاتحاد العام للمقاولات أكد أن “أكروبوليس” أعطت دفعة قوية للاستثمار قال عمر التجموعتي، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس مكناس، إن مكناس مدينة جاذبة للاستثمار ولها مقومات تشكيل اقتصاد متكامل، متحدثا عن طفرة نوعية للاستثمار في مختلف المجالات، بما في ذلك صناعة السيارات والصناعات الغذائية، خاصةأكمل القراءة »
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