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“نتفليكس” تستعد لـ”سترينجر ثينغز4″

منذ 4 ساعات
نشرت منصة “نتفليكس” الإعلان الترويجي للموسم الرابع من مسلسل “سترينجر ثينغز”، مؤكدة عرضه 27 ماي المقبل، إذ سيتضمن هذا الموسم، حسب ما أكدته المنصة تسع حلقات. وتضمن الإعلان مشاهد رعب وتشويق مميزة، شدت انتباه الكثيرين، علما أن المنصة نشرت بعض التفاصيل حول العمل، مؤكدة طرح الموسم الرابع في مجلدين، الأولأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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