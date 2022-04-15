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اذاعة وتلفزيون

“رسائل مرزوق”… تفكيك بنية الريف

منذ 4 ساعات
مسلسل درامي على قناة “تامازيغت” من توقيع طارق الإدريسي تبث القناة الثامنة “تامازيغت”، لمناسبة شهر رمضان مسلسل “رسائل مرزوق” أو” ثيبراثين ن مرزوق” الذي يواصل فيه المخرج و المنتج و السيناريست محمد بوزكو معالجة القضايا الاجتماعية والنفسية والانشغالات الجمعية بالريف، عبر عمل تلفزيوني أشرف على إخراجه المخرج طارق الإدريسي. وكتبأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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