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وطنية

تدهور معيشة ثلاثة أرباع الأسر

منذ 4 ساعات
تدهور مستوى الثقة لدى الأسر، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ سجلت المندوبية السامية للتخطيط في بحثها حول الظرفية لدى الأسر، تراجع مؤشر الثقة لديها إلى 53.7 نقطة، عوض 61.2 نقطة المسجلة في الفصل السابق، و68.3 نقطة المسجلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية هذا التدهور إلىأكمل القراءة »


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