الرياضة
الرشاد يقرب سيدي قاسم من النزول
سحق الرشاد البرنوصي مضيفه اتحاد سيدي قاسم بستة أهداف لهدفين،أول أمس (الأربعاء)، على أرضية الملعب البلدي ببلقصيري،لحساب الدورة 26 من منافسات القسم الوطني هواة، مؤزما وضعيته في أسفل الترتيب برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير مولودية الداخلة. وسجل سداسية الرشاد البرنوصي إسماعيل محراب ثلاثة أهداف،أكمل القراءة »
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