fbpx
الرياضة

الرشاد يقرب سيدي قاسم من النزول

منذ 4 ساعات
سحق الرشاد البرنوصي مضيفه اتحاد سيدي قاسم بستة أهداف لهدفين،أول أمس (الأربعاء)، على أرضية الملعب البلدي ببلقصيري،لحساب الدورة 26 من منافسات القسم الوطني هواة، مؤزما وضعيته في أسفل الترتيب برصيد 21  نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير مولودية الداخلة. وسجل سداسية الرشاد البرنوصي إسماعيل محراب ثلاثة أهداف،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة