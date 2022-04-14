اذاعة وتلفزيون
الكوميديا الاجتماعية في “لطفي نحيلة”
السلسلة الجديدة تكشف واقع التجارة الإلكترونية جددت القناة الثانية “دوزيم”، ثقتها في سلسلات “الويب” والتي تبث أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، واقترحت على مشاهديها متابعة سلسلة “لطفي نحيلة”، لا تتجاوز مدة كل حلقة 8 دقائق. وتركز السلسلة الجديدة، على الكوميديا الاجتماعية، وهي من تأليف هشام العسري وإخراج مشترك مع حمزةأكمل القراءة »
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