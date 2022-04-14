الرياضة
الشغب يلغي دوريا رمضانيا بشفشاون
قررت جمعية شفشاون الجديدة للتنمية المحلية، بعد اجتماع عقدته مع المصالح الأمنية بالمدينة، إلغاء النسخة الثامنة من دوري رمضان، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت إحدى مبارياته. وعبرت اللجنة عن أسفها لاتخاذ قرار إلغاء ما تبقى من المباريات، حفاظـا على سلامة الأرواح والممتلكـات، في ظل عجز الجمعية عن تحمل التبعاتأكمل القراءة »
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