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بانوراما

اعترافات صادمة

منذ 3 ساعات
“فيسبوك” … الحقيقة المقلقة 4 من الممكن أن يقود تعارف “فيسبوكي” إلى فقدان حياة أو تسهيل عملية ابتزاز أو حتى القيام بعمليات إرهابية نقدم في هذه السلسلة من الحلقات، خلاصات كتاب حول موقع التواصل «فيسبوك»، باسم «الحقيقة المقلقة»، صدر نهاية السنة الماضية، وتطرق بالدلائل إلى الأهداف الخفية للموقع الأكثر استعمالاأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات

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